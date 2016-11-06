Kartal pençesi
Futbolseverler, temposu hiç düşmeyen, seyir zevki ve kalitesi üst seviyede bir maç izledi. Heyecan dolu derbide gollerin üçü de ilk yarıda oldu. 17 dakika içinde Rhodolfo ve Cenk’le (p) bir anda 2-0 öne geçen Beşiktaş’a, Trabzonspor devrenin sonunda Yusuf’la yanıt verdi. Hakem Mete Kalkavan, skandal yönetimiyle maça gölge düşürdü, bordo-mavilileri çıldırttı. N'Doye'nin ceza alanında Marcelo ve Atiba tarafından iki kez düşürülüşüne seyirci kalırken, Yusuf'u sakatlayan Quaresma ile Mehmet Ekici'ye dirsek atan Oğuzhan'a kırmızı gösteremedi.
Beşiktaş, Vodafone Arena'daki derbide Trabzonspor'u 2-1 yenip yenilmezliğini sürdürürken, çok önemli bir engeli daha aştı. Nefes kesen dev maça fişek gibi başlayan Kara Kartal, 7. dakikada Rhodolfo'nun kafa ile, 17'de ise Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle bir anda 2-0 öne geçti. Siyah-beyazlıların farka gideceğini düşünenler, sonrasında Trabzonspor'un direnişine ve cesur futboluna tanıklık etti. Yusuf Erdoğan, 41. dakikada sağ çaprazdan attığı şahane golle farkı bire indirdi. İkinci yarıda tempo daha da arttı. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor art arda pozisyonlara girdi.
Aboubakar kaçırdıklarıyla, Onur kurtardıklarıyla hafızalara kazındı. Fırtına, en azından 1 puan için çok mücadele etti, Beşiktaş'ı son düdüğe kadar bunalttı ama ikinci gol bir türlü gelmedi. Bunda, Mete Kalkavan'ın skandal kararlarının etkisi büyüktü. Quaresma'nın yerde kalışında penaltıyı veren Kalkavan, N'Doye'nin Marcelo ve Atiba tarafından ceza sahasında iki kez indirilişine "devam" dedi. Aynı Kalkavan, Yusuf'u sakatlayan Quaresma ile sarı kartı olan ve Mehmet Ekici'ye dirsek atan Oğuzhan'ı oyundan atma cesareti gösteremeyerek Trabzonsporluları isyan ettirdi.
Aboubakar kaçırdıklarıyla, Onur kurtardıklarıyla hafızalara kazındı. Fırtına, en azından 1 puan için çok mücadele etti, Beşiktaş'ı son düdüğe kadar bunalttı ama ikinci gol bir türlü gelmedi. Bunda, Mete Kalkavan'ın skandal kararlarının etkisi büyüktü. Quaresma'nın yerde kalışında penaltıyı veren Kalkavan, N'Doye'nin Marcelo ve Atiba tarafından ceza sahasında iki kez indirilişine "devam" dedi. Aynı Kalkavan, Yusuf'u sakatlayan Quaresma ile sarı kartı olan ve Mehmet Ekici'ye dirsek atan Oğuzhan'ı oyundan atma cesareti gösteremeyerek Trabzonsporluları isyan ettirdi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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