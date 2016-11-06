 Kadro yine değişti – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Kadro yine değişti

    Kadro yine değişti

    Güneş, takımını Trabzon derbisinde de rotasyona götürdü. Oğuzhan, 42 gün sonra 11’e görev aldı.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başından beri yaptığı uygulamadan vazgeçmedi ve yine rotasyona gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Napoli ekibiyle yaptığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Güneş, Avrupa'da daha fazla şans verdiği Adreas Beck'i yedek soyundurup, bu oyuncunun yerine Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü. mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Gökhan İnler de yedekler arasında yer alırken, Oğuzhan Özyakup 42 günlük bir aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Son maçlarda yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun ise sağ kanatta görev yaptı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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