Kadro yine değişti
Güneş, takımını Trabzon derbisinde de rotasyona götürdü. Oğuzhan, 42 gün sonra 11’e görev aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başından beri yaptığı uygulamadan vazgeçmedi ve yine rotasyona gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Napoli ekibiyle yaptığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Güneş, Avrupa'da daha fazla şans verdiği Adreas Beck'i yedek soyundurup, bu oyuncunun yerine Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü. Napoli mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Gökhan İnler de yedekler arasında yer alırken, Oğuzhan Özyakup 42 günlük bir aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Son maçlarda yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun ise sağ kanatta görev yaptı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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