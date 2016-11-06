ilk kez skora katkı yaptı
Rhodolfo'nun kafayla attığı golün asistini yapan Atiba Hutchinson da 8 Kasım 2015'teki Bursaspor maçının ardından ilk kez asist yapmış oldu. Geçtiğimiz sezon skor anlamında Beşiktaş'a 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Atiba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birlikte 12. resmi maçına çıktı. Kanadalı yıldız, Beşiktaş'ın ilk golünde meşin yuvarlağı kafayla Rhodolfo'ya aktararak bu sezon ilk kez skora katkıda bulundu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
ilk kez skora katkı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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