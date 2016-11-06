ilk kez skora katkı yaptı

Rhodolfo'nun kafayla attığı golün asistini yapan Atiba Hutchinson da 8 Kasım 2015'teki Bursaspor maçının ardından ilk kez asist yapmış oldu. Geçtiğimiz sezon skor anlamında Beşiktaş'a 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Atiba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birlikte 12. resmi maçına çıktı. Kanadalı yıldız, Beşiktaş'ın ilk golünde meşin yuvarlağı kafayla Rhodolfo'ya aktararak bu sezon ilk kez skora katkıda bulundu.