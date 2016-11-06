 ilk kez skora katkı yaptı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    ilk kez skora katkı yaptı

    ilk kez skora katkı yaptı
    Rhodolfo'nun kafayla attığı golün asistini yapan Atiba Hutchinson da 8 Kasım 2015'teki Bursaspor maçının ardından ilk kez asist yapmış oldu. Geçtiğimiz sezon skor anlamında Beşiktaş'a 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Atiba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birlikte 12. resmi maçına çıktı. Kanadalı yıldız, Beşiktaş'ın ilk golünde meşin yuvarlağı kafayla Rhodolfo'ya aktararak bu sezon ilk kez skora katkıda bulundu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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