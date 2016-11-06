 Gomez polemiği – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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HEPSİ
    06 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    polemiği

    Gomez polemiği
    'ın, 'in Wolfsburg'a 1 milyon 50 bin euro'ya sözleşme imzaladığına inanmayıp, FIFA'ya gitmesi Almanya'da espri konusu oldu. Almanlar bu satışın ironi olduğunu ifade etti ve Fiorentina'nın oyuncudan kurtulmak için her yolu denediğinin altını çizdi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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