 Gol başlangıçları Quaresma’dan!.. – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Gol başlangıçları Quaresma’dan!..

    Gol başlangıçları Quaresma’dan!..
    'ın Portekizli yıldızı , dün akşamki maçında atılan iki golün de hazırlayıcısı oldu. Quaresma, Rhodolfo'nun kafayla attığı golde köşe atışı kullanan isim olurken; 'un attığı penaltı golünde de takımına bu vuruşu kazandıran oyuncuydu. Trabzon maçı öncesi son 8 maçta 2 gol atıp, 5 asist yapan Portekizli, takımının en çok gol pası veren oyuncusu konumunda.

    ÖZÜR
    Quaresma, maç sonrası instagram'dan Yusuf Erdoğan'a bir mesaj göndererek, "Bu harika oyuncudan özür diliyorum" dedi. Muharrem Usta da buna, "Özür dilemesi gerekenlerin yerine bu hareketi çok doğruydu" karşılık verdi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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