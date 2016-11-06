Gol başlangıçları Quaresma’dan!..
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, dün akşamki Trabzonspor maçında atılan iki golün de hazırlayıcısı oldu. Quaresma, Rhodolfo'nun kafayla attığı golde köşe atışı kullanan isim olurken; Cenk Tosun'un attığı penaltı golünde de takımına bu vuruşu kazandıran oyuncuydu. Trabzon maçı öncesi son 8 maçta 2 gol atıp, 5 asist yapan Portekizli, takımının en çok gol pası veren oyuncusu konumunda.
ÖZÜR
Quaresma, maç sonrası instagram'dan Yusuf Erdoğan'a bir mesaj göndererek, "Bu harika oyuncudan özür diliyorum" dedi. Muharrem Usta da buna, "Özür dilemesi gerekenlerin yerine bu hareketi çok doğruydu" karşılık verdi.
ÖZÜR
Quaresma, maç sonrası instagram'dan Yusuf Erdoğan'a bir mesaj göndererek, "Bu harika oyuncudan özür diliyorum" dedi. Muharrem Usta da buna, "Özür dilemesi gerekenlerin yerine bu hareketi çok doğruydu" karşılık verdi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Gol başlangıçları Quaresma’dan!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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