 Fırtına da Kartal'ı durduramadı! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Fırtına da Kartal'ı durduramadı!

    Fırtına da Kartal'ı durduramadı!

    adrenalin dolu maçta ’u 7’de , 17’de Cenk Tosun’un penaltı golüyle devirdi. Karadeniz ekibinin tek sayısı 41’de ’dan geldi.

    , Süper Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı 'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar maça hızlı başladı. 5'inci dakidada Aboubakar'ın şutunu kaleci Onur kurtarırken, ilk gol 7'nci dakikada geldi. Quaresma'nın kullandığı köşe atışında Atiba topu arkaya aşırdı, savunmadan ileriye çıkan Rhodolfo düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 10 dakika sonra Quaresma rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakemin verdiği penaltıyı Cenk Tosun gole çevirdi ve siyahbeyazlılar 2-0 öne geçti.

    Bu dakikadan sonra Trabzonspor ataklarını sıklaştırdı. Mehmet Ekici ve Uğur Demirok'la yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen bordo-mavililer, 41'de farkı bire indirdi. Bero'nun ara pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Yusuf'un çok sert ve düzgün şutunda top filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu.

    İlk yarı bu skorla kapanırken, ikinci yarıda hem Beşiktaş, hem de Trabzon yakaladıkları fırsatları cömertçe harcadılar. Bu bölümde karşılaşma, hakem Mete Kalkavan'ın tartışılan kararlarına sahne oldu. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan altın değerinde 3 puanla ayrıldı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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