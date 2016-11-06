Fırtına da Kartal'ı durduramadı!
Beşiktaş adrenalin dolu maçta Trabzonspor’u 7’de Rhodolfo, 17’de Cenk Tosun’un penaltı golüyle devirdi. Karadeniz ekibinin tek sayısı 41’de Yusuf Erdoğan’dan geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar maça hızlı başladı. 5'inci dakidada Aboubakar'ın şutunu kaleci Onur kurtarırken, ilk gol 7'nci dakikada geldi. Quaresma'nın kullandığı köşe atışında Atiba topu arkaya aşırdı, savunmadan ileriye çıkan Rhodolfo düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 10 dakika sonra Quaresma rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakemin verdiği penaltıyı Cenk Tosun gole çevirdi ve siyahbeyazlılar 2-0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra Trabzonspor ataklarını sıklaştırdı. Mehmet Ekici ve Uğur Demirok'la yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen bordo-mavililer, 41'de farkı bire indirdi. Bero'nun ara pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Yusuf'un çok sert ve düzgün şutunda top filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu.
İlk yarı bu skorla kapanırken, ikinci yarıda hem Beşiktaş, hem de Trabzon yakaladıkları fırsatları cömertçe harcadılar. Bu bölümde karşılaşma, hakem Mete Kalkavan'ın tartışılan kararlarına sahne oldu. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan altın değerinde 3 puanla ayrıldı.
Bu dakikadan sonra Trabzonspor ataklarını sıklaştırdı. Mehmet Ekici ve Uğur Demirok'la yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen bordo-mavililer, 41'de farkı bire indirdi. Bero'nun ara pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Yusuf'un çok sert ve düzgün şutunda top filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu.
İlk yarı bu skorla kapanırken, ikinci yarıda hem Beşiktaş, hem de Trabzon yakaladıkları fırsatları cömertçe harcadılar. Bu bölümde karşılaşma, hakem Mete Kalkavan'ın tartışılan kararlarına sahne oldu. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan altın değerinde 3 puanla ayrıldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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