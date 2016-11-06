 Cebi: Daha yolumuz uzun – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Cebi: Daha yolumuz uzun

    Cebi: Daha yolumuz uzun
    İkinci Başkanı Ahmet Çebi, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. Çebi, "Hayırlı olsun, yol daha çok uzun. Şampiyonluk hakkında konuşmak için elbette erken. Süper Lig'de bütün takımlar iyi ama bu sezon sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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