Cebi: Daha yolumuz uzun
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Çebi, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi. Çebi, "Hayırlı olsun, yol daha çok uzun. Şampiyonluk hakkında konuşmak için elbette erken. Süper Lig'de bütün takımlar iyi ama bu sezon sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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