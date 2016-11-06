 Bence hakem öne çıkmadı! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Bence hakem öne çıkmadı!

    Bence hakem öne çıkmadı!
    Beşiktaşlı yönetici , hakem kararlarının çok önemli olmadığını söyledi. Albayrak, "Kazandğımız için elbette mutluyuz. Bizim üslubumuz ve tarzımız, hakemleri tek tek pozisyonlarla incelemek değil. Hakemin çok fazla öne çıktığını düşünmüyorum. Penaltı, penaltıydı.. Aboubakar'ın pozisyonu da penaltı değildi. Tek tek bakarsak, sonunu getiremeyiz" dedi. Yönetici Albayrak sözlerini, "Ne kadar çok takım yarışta olursa, o kadar keyifli ve kaliteli olur. Napoli maçı sonrası yorulmuştuk, Milli ara iyi gelecek" diye tamamladı.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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