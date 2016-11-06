Bence hakem öne çıkmadı!
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, hakem kararlarının çok önemli olmadığını söyledi. Albayrak, "Kazandğımız için elbette mutluyuz. Bizim üslubumuz ve tarzımız, hakemleri tek tek pozisyonlarla incelemek değil. Hakemin çok fazla öne çıktığını düşünmüyorum. Penaltı, penaltıydı.. Aboubakar'ın pozisyonu da penaltı değildi. Tek tek bakarsak, sonunu getiremeyiz" dedi. Yönetici Albayrak sözlerini, "Ne kadar çok takım yarışta olursa, o kadar keyifli ve kaliteli olur. Napoli maçı sonrası yorulmuştuk, Milli ara iyi gelecek" diye tamamladı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
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