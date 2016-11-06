Beşiktaş, milli maç nedeniyle lige verilen arada Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredevisie) takımlarından AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak.



Vodafone Arena'da 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.