 AZ Alkmaar ile hazırlık maçı – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    AZ Alkmaar ile hazırlık maçı

    AZ Alkmaar ile hazırlık maçı
    Beşiktaş, milli maç nedeniyle lige verilen arada Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredevisie) takımlarından AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak.

    Vodafone Arena'da 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:38
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