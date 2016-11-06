AZ Alkmaar ile hazırlık maçı
Beşiktaş, milli maç nedeniyle lige verilen arada Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredevisie) takımlarından AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak.
Vodafone Arena'da 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
Vodafone Arena'da 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
AZ Alkmaar ile hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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