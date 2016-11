Atiba’ya bayıldım

Beşiktaş’ın kahramanıydı. Takım fizik olarak düştü ama o ayakta kaldı. Bu kadar koşulmaz yani!

Trabzon takımı büyük maçlara konsantrasyonu yüksek bir takım. Beşiktaş-Trabzon maçları da uzun yıllardır iyi geçer, gollü geçer. 96-97 dakika top oynandı, müthiş tempolu maç oldu. Ersun Yanal bir maça hedeflenmiş.

Trabzon gerçekten büyük kulüp... İyi takım mı, değil. Rakipleri de saygı duymak zorunda kalıyor. Bana göre Trabzon'un durumunu gösteren oyuncular santrforları... İyi oynayan N'Doye buysa iş zor.

Diğer tarafta ise 7 gün içinde 3 maça hazırlanan ve hafta içindeki Napoli gibi yıpratıcı bir takıma karşı oynayan bir Beşiktaş vardı.

Napoli maçını oynamak çok zordur.

Devamlı topun peşinde koşuyorsunuz.

Taktik olarak da çok etkili bir takımlar. Kolaylaştırmak için üçüncüyü bulmanız lazım. Golü yerseniz psikolojik problemler geliyor.

Uzun süredir oynamayan Oğuzhan'ı oynattı.

Tolgay maçı bitiremedi.

Adriano'yu dinlendirmek için sol öne almak zorunda kaldı. Saha içinde Beşiktaş fizik olarak düştü ama bir tane kahraman vardı: Atiba. Bu kadar koşulmaz yani! Çalım atan oyunculara birçok hünerli oyuncular deriz ama Atiba sanki Napoli maçında hiç oynamamış gibi koştu. Kazandığı zaman da bam diye vurmuyor, yanındakine verebiliyor. Atiba'nın performansı bende iz bıraktı.

Aboubakar yavaş yavaş geliyor. Gol vuruşu temiz değil ama bazen Ibrahimovic çalımı atıyor. Bazen de yanındakine pas atamıyor. Dün müthiş yumuşak işler yapıyor. Aboubakar'da yalnızca iki plan var ama, üçüncüsü yok. Çalım atmasını biliyor, vuruşu düşünüyor ama pas tercihlerini düşünemiyor. Cenk de aynı, C ve D planları yok.

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu olarak Quaresma var. Quaresma çok çizgide kalıyor, eveliyor geveliyor.

Daha ciddi oynadığı zaman önemli meziyetleri var. Olcay'ı düşünmüyor, Kerim'i hiç düşünmüyor.

Cenk'i 4-2-1-3'ün solunda başladı. Sol taraf oyuncusunun sağ bekle gelmesi lazım, orta sahaya kat etmesi lazım. Bu özellikler onda yok. Ömer için de aynı...

Hem Aboubakar, hem Cenk ya da Ömer olduğu zaman çift santrfor görüntüsü olmuyor. Hücuma da çok şey katmıyor.



QUARESMA FARKI

Quaresma hem normal maçlarda hem de büyük maçlarda savunmayı çok önemsemiyor.

Olcay ya da Kerim olsa orada oynamayı biliyorlar. Normal şartlarda Olcay daha uygun bir oyuncu oraya... Olcay'ın idman performansını bilmiyoruz tabii ki ama Beşiktaş sisteminin dışına çıkıyor bu şekilde. Ancak tabii ki Quaresma'nın çok farklı özellikleri var.

Hele kuvvetli bir günündeyse her an skora etki edebilir. Bence bu sene Beşiktaş'a önemli katkı veriyor.