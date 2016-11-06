Atiba maça damga vurdu
Beşiktaş, Trabzonspor'u mağlup ederken maçın adamı tartışmasız Atiba Hutchinson'dı. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha maçın hem hücum bölgesinde hem de savunmadaki performansı ile büyük beğeni topladı.
Defansif orta saha olmasına karşın bu maçta hücumda oldukça etkili bir görüntü çizen Atiba Hutchinson tam 4 kilit pas atarken, Rhodolfo'nun golünde pay sahibi oldu. 1 şut çeken Atiba, bir kez de adam geçti ve 2 kez de faulle durduruldu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Atiba maça damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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