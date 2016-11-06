 Atiba maça damga vurdu – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Atiba maça damga vurdu

    Atiba maça damga vurdu

    Beşiktaş, Trabzonspor'u mağlup ederken maçın adamı tartışmasız 'dı. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha maçın hem hücum bölgesinde hem de savunmadaki performansı ile büyük beğeni topladı.

    Defansif orta saha olmasına karşın bu maçta hücumda oldukça etkili bir görüntü çizen tam 4 kilit pas atarken, Rhodolfo'nun golünde pay sahibi oldu. 1 şut çeken Atiba, bir kez de adam geçti ve 2 kez de faulle durduruldu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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