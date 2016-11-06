 Adriano mahkemede – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    mahkemede

    Adriano mahkemede
    'ın sol beki , salı günü İspanya'ya gidip hakkındaki vergi kaçakçılığı davasından mahkemeye ifade verecek. 2011-12'den kalma 614 bin euro'luk vergisini ödemediği için aleyhine dava açılan Adriano imaj haklarından yaptığı kazancı bildirmemekle suçlanıyor.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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