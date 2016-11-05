Trabzonspor'la 123. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 123. kez karşı karşıya gelecek.

43 yıllık rekabet, 11 Ekim 1973'te Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle başladı. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında tek farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 86 lig maçında Beşiktaş 33, Trabzon 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 118 gole, Trabzon 91 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçlarda Trabzon, İstanbul'da 2-1, Beşiktaş ise Trabzon'da 2-0'lık skorlarla galip geldi. Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da 60 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 31, bordo-mavililer ise 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 95, Trabzonspor ise 42 gol attı.