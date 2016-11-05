 Sosa'ya şartlı onay – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Sosa'ya şartlı onay

    Sosa'ya şartlı onay

    İkinci Başkan Çebi, geri dönmek isteyen Sosa’nın menajerine, “Kiralama bedeli vermeyiz, hocamıza sorarım, başkanı da ikna etmeye çalışırım” yanıtını verdi

    Beşiktaş'a geri dönmek isteyen 'ya şok cevap... Milan'a gitmek için eşinin Türkiye'yi istememesini bahane eden Arjantinli oyuncu yedek kulübesinden bir türlü çıkamayınca çareyi menajerini İstanbul'a göndermekte buldu. Geçen hafta İstanbul'a gelen Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, hem Mehmet Özbek, hem de Ali Yıldırım'dan randevu talep etti. İkili Bilardo'ya Aralık ayı için randevu verdi. Menajer Bilardo, son görüşmeyi ise Fikret Orman'dan talep etti ancak Başkan Orman randevu vermedi.

    Bunun üzerine Arjantinli menajer, Ahmet Nur Çebi'yle görüştü. Çebi'ye Sosa'nın hatasını anladığını ve İstanbul'a dönmek istediğini söyledi. Çebi ise, "Ben Jose'yi severim, takımda yeniden görmek isterim. Ama şu anda kiralama bedeli veremeyiz. Milan'ı kiralama konusunda ikna ederse kendisinin yeniden siyahbeyazlı formayı giymesi için hocamızla konuşurum. Aynı şekilde kendisine 1.5 yıl için 1-1.5 milyon euro verdirmek için de başkanı ikna etmeye çalışırım" cevabını verdi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:57
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