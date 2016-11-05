 Sırbistan’ın Tosic ısrarı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Sırbistan’ın ısrarı

    Sırbistan’ın Tosic ısrarı

    BEŞİKTAŞ'ta sakatlığı nedeniyle Napoli maçını yarıda bırakan için Sırbistan Milli Takımı'nın yetkilileri, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

    için rapor beklediklerini dile getiren Muslin, "Tosic ile konuştum, durumunun olumlu olduğu gözüküyor. Rapor bekliyoruz ve oynayabilecek durumda olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Napoli ile 1-1 berabere kaldığı maçın 24. dakikasında Tosic sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini Cenk'e bırakmıştı. Dünya Kupası elemeleri kapsamında Galler ile karşılaşacak olan Sırbistan, Ukrayna ile de hazırlık maçı yapacak.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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