Sırbistan’ın Tosic ısrarı
BEŞİKTAŞ'ta sakatlığı nedeniyle Napoli maçını yarıda bırakan Tosic için Sırbistan Milli Takımı'nın yetkilileri, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.
Tosic için rapor beklediklerini dile getiren Muslin, "Tosic ile konuştum, durumunun olumlu olduğu gözüküyor. Rapor bekliyoruz ve oynayabilecek durumda olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Napoli ile 1-1 berabere kaldığı maçın 24. dakikasında Tosic sakatlanarak oyundan çıkmış ve yerini Cenk'e bırakmıştı. Dünya Kupası elemeleri kapsamında Galler ile karşılaşacak olan Sırbistan, Ukrayna ile de hazırlık maçı yapacak.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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