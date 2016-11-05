 Rhodolfo golle döndü – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    golle döndü

    Rhodolfo golle döndü

    Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen , bu sezon ilk golünü attı.

    Siyah-beyazlı takımda hem cezalı olan hem de sakatlığı bulunan Dusko Tosic'in yokluğunda Trabzonspor mücadelesinde savunmanın göbeğinde Napoli mücadelesinde olduğu gibi Luiz görev aldı.

    Vodafone Arena'daki maçta 6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Atiba'nın arka direğe sektirdiği topu Rhodolfo kafayla ağlara gönderdi. Rhodolfo, Süper Lig'deki son golünü 30 Ekim 2015'te 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında atmıştı.

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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