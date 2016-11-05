‘Orkestra şefi gibi yönetiyor’
Beşiktaş eski yöneticisi Adnan Dalgakıran, teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler dizdi. Dalgakıran, "Her futbolcunun kendine has özellikleri vardır. Esas olan Şenol Güneş'in orkestra şefi gibi futbolcuları doğru yerlerde oynatmasıdır. Onların zayıf kısımlarını saklayabileceği, etkili olacak kısımları öne çıkaracak şekilde oynatıyor. Takımın gücü de buradan geliyor" dedi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
‘Orkestra şefi gibi yönetiyor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.