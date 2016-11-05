 ‘Orkestra şefi gibi yönetiyor’ – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    ‘Orkestra şefi gibi yönetiyor’

    ‘Orkestra şefi gibi yönetiyor’
    Beşiktaş eski yöneticisi Adnan Dalgakıran, teknik direktör 'e övgüler dizdi. Dalgakıran, "Her futbolcunun kendine has özellikleri vardır. Esas olan Şenol Güneş'in orkestra şefi gibi futbolcuları doğru yerlerde oynatmasıdır. Onların zayıf kısımlarını saklayabileceği, etkili olacak kısımları öne çıkaracak şekilde oynatıyor. Takımın gücü de buradan geliyor" dedi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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