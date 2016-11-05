 Kartal’dan teröre lanet – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Kartal’dan teröre lanet

    Kartal’dan teröre lanet
    Kartal, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan terör saldırısını lanetlerken, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza da acil şifalar temenni ederiz" denildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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