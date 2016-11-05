Kartal’dan teröre lanet
Kartal, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan terör saldırısını lanetlerken, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza da acil şifalar temenni ederiz" denildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Kartal’dan teröre lanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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