Kartal’dan teröre lanet

Kartal, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan terör saldırısını lanetlerken, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza da acil şifalar temenni ederiz" denildi.