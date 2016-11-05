Dev kapışma

G.Birliği ve Napoli maçlarından 1-1’lik skorlarla ayrılan Kara Kartal, seyirci desteğini arkasına alıp; G.Saray’ı mağlup eden Trabzon’u devirmek istiyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Napoli takımı ile oynadığı maçtan da aynı skorla ayrılan siyah-beyazlılar, iki hafta önce TT Arena'da G.Saray'ı mağlup eden rakibini yenerek zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta 4 oyuncu sakatlığı, 1 oyuncu da cezalı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Aşil tendonu koptuğu için uzun süre sahalardan ayrı kalacak Caner Erkin'in yanı sıra, ayak tarak kemiği kırılan Talisca ve sağ arka baldırında gerilme olan Necip Uysal bugünkü maçta görev alamayacak. Omzu çıkan ve ameliyat olan Aras Özbiliz de Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak. G.Birliği maçında bu sezon gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düşen Tosic'in de sakatlığı bulunuyor. Bu sezon başarılı futboluyla göz dolduran Tosic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmıştı.



MARCELO SINIRDA

SİYAH-beyazlı takımda stoper Marcelo Guedes ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören Marcelo, Trabzonspor mücadelesinde kart gördüğü takdirde 11. haftadaki Adanaspor maçında görev alamayacak.



EViNDE MAÇ KAYBETMiYOR

SİYAH-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasında Vodafone Arena'daki yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak. Yeni evinde 9 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon Vodafone Arena'da yaptığı 4 maçın ise 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı.



GOLLERDE ÜÇE KATLADILAR

KARA Kartallar, yeni mabedi Vodafone Arena'da rakiplerini adeta gol yağmuruna tutuyor. 7 lig maçında 22 kez fileleri havalandıran siyahbeyazlılar, maç başına 3,1 gol ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş ligin geride kalan 9 haftasında gol yollarında da etkinliğini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bugünkü rakibi Trabzonspor ise ligin gol sayısı açısından en etkisiz ikinci takımı. Bordo-mavililer sadece 6 gol atabildi.