 Beşiktaş ilk yenilgisini aldı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş ilk yenilgisini aldı

    Beşiktaş ilk yenilgisini aldı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 82-77 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'nın eski başantrenörü 'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

    Müsabakanın ilk basketini bulan rakibi karşısında Brown ve Owens'la 7-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 dakikayı 7-2 üstün geçti. Pınar Karşıyaka farkı 6 sayıya kadar (10-4) açmasına rağmen Beşiktaş Sompo Japan, 7. dakikanın başında Thompson'la öne geçti: 16-14. Clark'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, Roll'un 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 11 sayı farkla 27-16 önde tamamladı.

    İkinci periyoda Weems'in 3 sayılık basketiyle başlayan ve farkı 14 sayıya çıkaran (30-16) Beşiktaş Sompo Japan'a 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 15. dakika içinde Summers'ın smaç basketiyle farkı 3 sayıya indirdi: 35-32. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, devrenin son 3 dakikasına 42-32 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Japan devreyi 46-42 galip bitirdi.

    Üçüncü periyodun başında farkı 1 sayıya (48-47) indiren Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Brown'un basketleriyle uzun bir aradan sonra öne geçti ve son 3 dakikaya 58-55 üstün girdi. Son dakikasına 60-60 eşitlikle girilen 3. periyodun son bölümünde Ponitka ve Dillard'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, periyodu 65-60 önde tamamladı.

    Son periyoda Owens'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, Owens ve Brown'un sayılarıyla 36. dakika içinde aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 74-64. Beşiktaş Sompo Japan aradaki farkı 5 sayıya (74-69) kadar indirmesine rağmen son dakikaya 80-73 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 82-77 galip ayrıldı.

    Pınar Karşıyaka'da 22 sayı ile oynayan Brown ile 21 sayı kaydeden Summers karşılaşmanın en fazla sayı atan isimleri oldu.


    Pınar Karşıyaka: 82 - Beşiktaş Sompo Japan: 77

    Salon: Karşıyaka

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Can Mavisu

    Pınar Karşıyaka: Dillard 9, Brown 22, Ponitka 9, Summers 21, Owens 11, Petway 5, Muhammed Baygül 5

    Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 18, Muratcan Güler, Roll 14, Clark 15, Stimac 10, Şafak Edge, Sertaç Şanlı, Strawberry 9, Kenan Sipahi, Weems 11

    1. periyot: 27-16

    Devre: 42-46

    3. periyot: 65-60

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:13
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