 Başkan, 49. yaşını kutladı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Başkan, 49. yaşını kutladı

    Başkan, 49. yaşını kutladı

    Beşiktaş Başkanı 'ın dün doğum günüydü.

    49 yaşına giren başkan, sosyal medya hesabı instagram'dan kızları ve bir arkadaşı ile İngiltere'de çektiği fotoğrafı paylaşarak "Yeni yaş, yeni başarılar ve yeni şampiyonluklar getirir inşallah" diye not düştü. Orman'ın bu iletisi siyah-beyazlı taraftarların binlerce beğenisini alırken kutlama mesajları atmayı da ihmal etmediler.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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