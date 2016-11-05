Başkan, 49. yaşını kutladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dün doğum günüydü.

49 yaşına giren başkan, sosyal medya hesabı instagram'dan kızları ve bir arkadaşı ile İngiltere'de çektiği fotoğrafı paylaşarak "Yeni yaş, yeni başarılar ve yeni şampiyonluklar getirir inşallah" diye not düştü. Orman'ın bu iletisi siyah-beyazlı taraftarların binlerce beğenisini alırken kutlama mesajları atmayı da ihmal etmediler.