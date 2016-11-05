Başkan, 49. yaşını kutladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dün doğum günüydü.
49 yaşına giren başkan, sosyal medya hesabı instagram'dan kızları ve bir arkadaşı ile İngiltere'de çektiği fotoğrafı paylaşarak "Yeni yaş, yeni başarılar ve yeni şampiyonluklar getirir inşallah" diye not düştü. Orman'ın bu iletisi siyah-beyazlı taraftarların binlerce beğenisini alırken kutlama mesajları atmayı da ihmal etmediler.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Başkan, 49. yaşını kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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