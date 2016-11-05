 ATO operasyonu – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    ATO operasyonu

    ATO operasyonu

    Teknik direktör Şenol Güneş, orta sahanın daha fazla top yapmasını istediği için Atiba-Tolgay-Oğuzhan üçlüsünü Trabzon derbisinde yan yana oynatacak

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen sezon Trabzonspor karşısında yaşadığı kazanın yeniden başına gelmesini istemiyor. Tecrübeli teknik adamın, orta sahanın daha fazla top yapmasını istediği için Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ı beraber oynatması bekleniyor. Güneş, sakatlığı geçen genç oyuncu Oğuzhan'ı Benfica maçına kadar sürekli oynatarak hazırlamak istiyor. Kanatlarda Ricardo Quaresma ile birlikte Olcay Şahan'a şans vermesine kesin gözüyle bakılan Güneş, forvette ise yine Kamerunlu yıldız Aboubakar'a ilk 11'de sahaya sürecek. Cenk ise derbide ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

    REHAVET UYARISI
    Teknik patron neş'in en büyük korkusu ise rehavet... Hem ligde hem de Avrupa'da namağlup yoluna devam eden takımının rahatlamasından korkan Şenol Güneş, oyuncularını sürekli bu konuda uyarıyor. Rehavete kapılmaları durumunda puan kaybedeceklerinin altını sık sık çizen Güneş, bu yüzden Trabzonspor maçında da herkesi "uyanık" tutmak ve formasının garanti altında olmadığını göstermek için yine rotasyona gidecek.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:37
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