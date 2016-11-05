 Aboubakar’a milli davet – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Aboubakar’a milli davet

    Aboubakar’a milli davet
    BEŞİKTAŞ 'ın golcüsü Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın Gambia maçı kadrosuna çağırıldı. 24 yaşındaki forvet, daha önce 46 kez forma giydiği milli takımda 13 gol kaydetti. Kamerun- Zambia mücadelesi 12 Kasım'da oynanacak. Öte yandan siyah-beyazlı takımın Wolfsburg'da forma giyen eski forveti Mario Gomez de Almanya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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