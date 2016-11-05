Aboubakar’a milli davet

BEŞİKTAŞ 'ın golcüsü Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın Gambia maçı kadrosuna çağırıldı. 24 yaşındaki forvet, daha önce 46 kez forma giydiği milli takımda 13 gol kaydetti. Kamerun- Zambia mücadelesi 12 Kasım'da oynanacak. Öte yandan siyah-beyazlı takımın Wolfsburg'da forma giyen eski forveti Mario Gomez de Almanya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.