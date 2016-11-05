Aboubakar’a milli davet
BEŞİKTAŞ 'ın golcüsü Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın Gambia maçı kadrosuna çağırıldı. 24 yaşındaki forvet, daha önce 46 kez forma giydiği milli takımda 13 gol kaydetti. Kamerun- Zambia mücadelesi 12 Kasım'da oynanacak. Öte yandan siyah-beyazlı takımın Wolfsburg'da forma giyen eski forveti Mario Gomez de Almanya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
Aboubakar’a milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.