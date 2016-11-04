 Ustalar değerlendi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Ustalar değerlendi

    Ustalar değerlendi
    'ta 'feda' dönemiyle birlikte oyuncular sadece değerini katlamakla kalmadı, yönetim futbolcu satışından da büyük gelirler elde etti. 2012-13'te Gökhan Töre, Rubin Kazan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı. West Ham kulübü, genç oyuncusu sadece bir sezonluğuna kiralayabilmek için Beşiktaş'a tam 3 milyon euro ödedi. Gökhan'ın satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro civarında. Yani Gökhan Töre de değerini 3'e katladı. Kara Kartal'da ayrıca Demba Ba 6 milyon euro'ya geldi, 17 milyon euro'ya gitti... Ersan Gülüm 2 milyon euro'ya alındı, 7 milyon euro'ya satıldı... Sosa 3.5 milyon euro'ya (1.4 milyon euro kiralama+2 milyon euro satın alma bedeli) alındı, 8.5 milyon euro'ya satıldı... Kaleci Allan McGregor bile Beşiktaş'a bedava geldi, giderken 1 milyon 750 milyon euro kazandırdı.

    GERİ DÖNDÜ, PARA ALINDI!
    Tosic, Atiba, , gibi isimler de Beşiktaş'a bedava katıldı. Sırp savunma oyuncusu bu sezonun en iyi oyuncularından biri olurken, Cenk Tosun da milli takımın birinci santrforu olmayı başardı. Alt yapıdan alınan Atınç Nukan bile 6 milyon euro'ya satıldı, ayrıca Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesine rağmen siyah-beyazlıların kasasına ayrıca 100 bin euro daha girdi! Öte yandan Barcelona'dan 600 bin euro'ya alınan Adriano ile Kaiserslaurten'den 800 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Olcay Şahan'ın değerleri de en az 2'ye 3'e katlamış durumda. Bu süreçte takıma katılan ve "bitik" diye eleştirilen Mario Gomez'i bile, Beşiktaş'ta gol kralı oldu ve yüksek performansı sayesinde yeniden Alman Milli Takımı formasını giydi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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