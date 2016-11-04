Ustalar değerlendi
Beşiktaş'ta 'feda' dönemiyle birlikte oyuncular sadece değerini katlamakla kalmadı, yönetim futbolcu satışından da büyük gelirler elde etti. 2012-13'te Gökhan Töre, Rubin Kazan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı. West Ham kulübü, genç oyuncusu sadece bir sezonluğuna kiralayabilmek için Beşiktaş'a tam 3 milyon euro ödedi. Gökhan'ın satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro civarında. Yani Gökhan Töre de değerini 3'e katladı. Kara Kartal'da ayrıca Demba Ba 6 milyon euro'ya geldi, 17 milyon euro'ya gitti... Ersan Gülüm 2 milyon euro'ya alındı, 7 milyon euro'ya satıldı... Sosa 3.5 milyon euro'ya (1.4 milyon euro kiralama+2 milyon euro satın alma bedeli) alındı, 8.5 milyon euro'ya satıldı... Kaleci Allan McGregor bile Beşiktaş'a bedava geldi, giderken 1 milyon 750 milyon euro kazandırdı.
GERİ DÖNDÜ, PARA ALINDI!
Tosic, Atiba, Gökhan İnler, Cenk Tosun gibi isimler de Beşiktaş'a bedava katıldı. Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic bu sezonun en iyi oyuncularından biri olurken, Cenk Tosun da milli takımın birinci santrforu olmayı başardı. Alt yapıdan alınan Atınç Nukan bile 6 milyon euro'ya satıldı, ayrıca Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesine rağmen siyah-beyazlıların kasasına ayrıca 100 bin euro daha girdi! Öte yandan Barcelona'dan 600 bin euro'ya alınan Adriano ile Kaiserslaurten'den 800 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Olcay Şahan'ın değerleri de en az 2'ye 3'e katlamış durumda. Bu süreçte takıma katılan ve "bitik" diye eleştirilen Mario Gomez'i bile, Beşiktaş'ta gol kralı oldu ve yüksek performansı sayesinde yeniden Alman Milli Takımı formasını giydi.
GERİ DÖNDÜ, PARA ALINDI!
Tosic, Atiba, Gökhan İnler, Cenk Tosun gibi isimler de Beşiktaş'a bedava katıldı. Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic bu sezonun en iyi oyuncularından biri olurken, Cenk Tosun da milli takımın birinci santrforu olmayı başardı. Alt yapıdan alınan Atınç Nukan bile 6 milyon euro'ya satıldı, ayrıca Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesine rağmen siyah-beyazlıların kasasına ayrıca 100 bin euro daha girdi! Öte yandan Barcelona'dan 600 bin euro'ya alınan Adriano ile Kaiserslaurten'den 800 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Olcay Şahan'ın değerleri de en az 2'ye 3'e katlamış durumda. Bu süreçte takıma katılan ve "bitik" diye eleştirilen Mario Gomez'i bile, Beşiktaş'ta gol kralı oldu ve yüksek performansı sayesinde yeniden Alman Milli Takımı formasını giydi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Ustalar değerlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.