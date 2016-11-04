U21’lerin maçı 13.00’te başlıyor
Beşiktaş U-21 Takımı, ligin 10. haftasında Trabzonspor ile 5 Kasım cumartesi günü saat 13.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ligde 21 puanla ikinci sırada bulunurken, Trabzonspor ise 17 puanla 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş geçen hafta İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan mücadelede Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
U21’lerin maçı 13.00’te başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.