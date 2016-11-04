 U21’lerin maçı 13.00’te başlıyor – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    U21’lerin maçı 13.00’te başlıyor

    U21’lerin maçı 13.00’te başlıyor
    U-21 Takımı, ligin 10. haftasında ile 5 Kasım cumartesi günü saat 13.30'da 'nde karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ligde 21 puanla ikinci sırada bulunurken, Trabzonspor ise 17 puanla 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş geçen hafta İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan mücadelede Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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