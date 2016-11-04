Tolgay’a sözleşme müjdesi
27 Ocak 2014'te Tolgay Arslan ile 3.5+1 senelik anlaşma imzalayan Beşiktaş yönetimi, genç oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Tolgay Arslan'ın gösterdiği performans ve Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmesi Beşiktaş yönetimini de harekete geçirdi. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan, ayrıca bir yıllık opsiyonu da elinde olmasına rağmen F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Tolgay'ın anlaşmasını 2 sene daha uzatmak istiyor.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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