 Tolgay’a sözleşme müjdesi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Tolgay’a sözleşme müjdesi

    Tolgay’a sözleşme müjdesi

    27 Ocak 2014'te ile 3.5+1 senelik anlaşma imzalayan yönetimi, genç oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

    'ın gösterdiği performans ve Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmesi yönetimini de harekete geçirdi. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan, ayrıca bir yıllık opsiyonu da elinde olmasına rağmen F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Tolgay'ın anlaşmasını 2 sene daha uzatmak istiyor.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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