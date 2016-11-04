Quaresma tutulmuyor!
Portekizli yıldız; Devler Ligi’nde en fazla faulle durdurulan ikinci, 29 orta girişimi ile en çok orta yapan futbolcu oldu.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu sezon siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde adeta yıldız gibi parlıyor. Portekizli yıldız; Cafu'dan (16) sonra Vitolo, Sterling ve Dybala ile beraber en fazla faulle (13) durdurulan oyuncu olmayı başardı. Ricardo Quaresma, bu sezon 29 orta girişimi ile Devler Ligi'nin en fazla orta yapan ismi olurken, 30 yaşın üzerindeki Şampiyonlar Ligi oyuncuları arasında en başarılı isim oldu.
Bu arada Ricardo Quaresma, 13 Kasım Pazar günü Portekiz'in Letonya ile oynayacağı maçının kadrosuna çağırıldı. Yıldız futbolcu çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladığından bu yana Beşiktaş'taki performansını da katladı. Üç çocuğu bulunan Portekizli'nin kendi adını taşıyan 4 yaşındaki oğlu Ricardo ile arasında ise bambaşka bir bağ var. Minik Ricardo babası gibi modayı yakından takip ederken, yıldız futbolcu da onun görüntülerini sosyal medyadan paylaşıyor.
Bu arada Ricardo Quaresma, 13 Kasım Pazar günü Portekiz'in Letonya ile oynayacağı maçının kadrosuna çağırıldı. Yıldız futbolcu çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladığından bu yana Beşiktaş'taki performansını da katladı. Üç çocuğu bulunan Portekizli'nin kendi adını taşıyan 4 yaşındaki oğlu Ricardo ile arasında ise bambaşka bir bağ var. Minik Ricardo babası gibi modayı yakından takip ederken, yıldız futbolcu da onun görüntülerini sosyal medyadan paylaşıyor.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
- O gün | Cimbom'dan İngilizce dersi!
Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
Quaresma tutulmuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.