 Quaresma tutulmuyor! – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Quaresma tutulmuyor!

    Quaresma tutulmuyor!

    Portekizli yıldız; Devler Ligi’nde en fazla faulle durdurulan ikinci, 29 orta girişimi ile en çok orta yapan futbolcu oldu.

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu sezon siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde adeta yıldız gibi parlıyor. Portekizli yıldız; Cafu'dan (16) sonra Vitolo, Sterling ve Dybala ile beraber en fazla faulle (13) durdurulan oyuncu olmayı başardı. , bu sezon 29 orta girişimi ile Devler Ligi'nin en fazla orta yapan ismi olurken, 30 yaşın üzerindeki Şampiyonlar Ligi oyuncuları arasında en başarılı isim oldu.

    Bu arada Ricardo Quaresma, 13 Kasım Pazar günü Portekiz'in Letonya ile oynayacağı maçının kadrosuna çağırıldı. Yıldız futbolcu çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladığından bu yana Beşiktaş'taki performansını da katladı. Üç çocuğu bulunan Portekizli'nin kendi adını taşıyan 4 yaşındaki oğlu Ricardo ile arasında ise bambaşka bir bağ var. Minik Ricardo babası gibi modayı yakından takip ederken, yıldız futbolcu da onun görüntülerini sosyal medyadan paylaşıyor.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma tutulmuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.