 Olaylar belgelendi! – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Olaylar belgelendi!

    Olaylar belgelendi!
    - maçını izlemek için İstanbul'a gelen bir grup Napoli taraftarının çıkardığı olaylar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaylarda başına şişeyle vurulan bir güvenlik görevlisi yaralanırken, turnikelerden atlamaya çalışan taraftarlar bazı turnikeleri kırıyor. Polis kamera görüntülerini tek tek izlerken, gözaltına alınan ve emniyette sorgusu tamamlanan 4 Napoli taraftarı Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olaylar belgelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.