Olaylar belgelendi!
Beşiktaş-Napoli maçını izlemek için İstanbul'a gelen bir grup Napoli taraftarının çıkardığı olaylar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaylarda başına şişeyle vurulan bir güvenlik görevlisi yaralanırken, turnikelerden atlamaya çalışan taraftarlar bazı turnikeleri kırıyor. Polis kamera görüntülerini tek tek izlerken, gözaltına alınan ve emniyette sorgusu tamamlanan 4 Napoli taraftarı Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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