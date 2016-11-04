Kartal oldular zirveye uçtular
Arsenal’den 500 bin euro’ya transfer edilen Oğuzhan Özyakup değerini 14 milyon euro’ya (28 kat) çıkartırken; 450 bin euro’ya Hamburg’tan alınan Tolgay Arslan da 3.5 milyon euro’ya (8 kat) yükseltmeyi başardı.
Beşiktaş futbol takımı, son yıllarda kelimenin tam anlamıyla adeta 'futbolcu parlatma fabrikası' gibi çalışıyor... 2012-13 sezonunda "feda" diyerek başlayan proje, siyah-beyazlılara adeta çağ atlattı. O dönemden bugüne kadar yapılan transferlerin bir çoğunda siyah-beyazlılar önemli miktarda paralar kazandı.
GENÇLER PERFORMANSLARIYLA PARLADI
Birçok futbolcu değerini kat kat artırırken, en çok değer kazanan isim ise Oğuzhan Özyakup oldu. 2012-13 sezonunda Arsenal'dan 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen genç oyuncunun bugünkü değeri yaklaşık 14 milyon euro civarında.. Bu da şu anlama geliyor; Oğuzhan 5 sezon içerisinde değerini tam 28'e katlamış durumda... Oğuzhan gibi değerini katlayan bir diğer genç oyuncu da Tolgay Arslan oldu. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla adından sıkça söz ettirmeye başlayan Tolgay, 2014-15 sezonunda Hamburg'dan 450 bin euro bedelle transfer edildi. Genç oyuncunun bugünkü değeri ise 3.5 milyon euro civarında. Tolgay Arslan da değerini 8'e katlamış durumda.
GENÇLER PERFORMANSLARIYLA PARLADI
Birçok futbolcu değerini kat kat artırırken, en çok değer kazanan isim ise Oğuzhan Özyakup oldu. 2012-13 sezonunda Arsenal'dan 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen genç oyuncunun bugünkü değeri yaklaşık 14 milyon euro civarında.. Bu da şu anlama geliyor; Oğuzhan 5 sezon içerisinde değerini tam 28'e katlamış durumda... Oğuzhan gibi değerini katlayan bir diğer genç oyuncu da Tolgay Arslan oldu. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla adından sıkça söz ettirmeye başlayan Tolgay, 2014-15 sezonunda Hamburg'dan 450 bin euro bedelle transfer edildi. Genç oyuncunun bugünkü değeri ise 3.5 milyon euro civarında. Tolgay Arslan da değerini 8'e katlamış durumda.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip R.Madrid
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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