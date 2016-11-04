 Kartal oldular zirveye uçtular – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Kartal oldular zirveye uçtular

    Kartal oldular zirveye uçtular

    Arsenal’den 500 bin euro’ya transfer edilen değerini 14 milyon euro’ya (28 kat) çıkartırken; 450 bin euro’ya Hamburg’tan alınan da 3.5 milyon euro’ya (8 kat) yükseltmeyi başardı.

    futbol takımı, son yıllarda kelimenin tam anlamıyla adeta 'futbolcu parlatma fabrikası' gibi çalışıyor... 2012-13 sezonunda "feda" diyerek başlayan proje, siyah-beyazlılara adeta çağ atlattı. O dönemden bugüne kadar yapılan transferlerin bir çoğunda siyah-beyazlılar önemli miktarda paralar kazandı.

    GENÇLER PERFORMANSLARIYLA PARLADI
    Birçok futbolcu değerini kat kat artırırken, en çok değer kazanan isim ise oldu. 2012-13 sezonunda Arsenal'dan 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen genç oyuncunun bugünkü değeri yaklaşık 14 milyon euro civarında.. Bu da şu anlama geliyor; Oğuzhan 5 sezon içerisinde değerini tam 28'e katlamış durumda... Oğuzhan gibi değerini katlayan bir diğer genç oyuncu da oldu. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla adından sıkça söz ettirmeye başlayan Tolgay, 2014-15 sezonunda Hamburg'dan 450 bin euro bedelle transfer edildi. Genç oyuncunun bugünkü değeri ise 3.5 milyon euro civarında. Tolgay Arslan da değerini 8'e katlamış durumda.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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