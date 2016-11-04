 Derbi Mete Kalkavan’ın – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Derbi ’ın

    Derbi Mete Kalkavan’ın

    Yarın saat 19.00’da ’da oynanacak olan - derbisini yönetecek.

    , Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak olan karşılaşmayı Hakem yönetecek. Kalkavan, kariyerinde 16 kez Beşiktaş'ın karşılaşmasını yönetti. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 16 karşılaşmada 28 sarı ve 2 kırmızı kart görürken rakip takımlar ise 43 sarı kart gördü. Mete Kalkavan'ın yönettiği son iki Beşiktaş maçı da G.Saray derbileri oldu. Kalkavan, geçen sezonun ikinci yarısında TT Arena'da oynanan karşılaşma ile bu sezon öncesinde Süper Kupa Finali'nde görev almıştı. Siyah beyazlılar, lig karşılaşmasını 1-0 kazanırken kupa mücadelesi ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmış ve penaltılara giden maçta G.Saray galibiyet elde etmişti. Mete Kalkavan, karşılaşması ile bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki ilk karşılaşmasını yönetmiş olacak.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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