Derbi Mete Kalkavan’ın
Yarın saat 19.00’da Vodafone Arena’da oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Mete Kalkavan yönetecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak olan karşılaşmayı Hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan, kariyerinde 16 kez Beşiktaş'ın karşılaşmasını yönetti. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 16 karşılaşmada 28 sarı ve 2 kırmızı kart görürken rakip takımlar ise 43 sarı kart gördü. Mete Kalkavan'ın yönettiği son iki Beşiktaş maçı da G.Saray derbileri oldu. Kalkavan, geçen sezonun ikinci yarısında TT Arena'da oynanan karşılaşma ile bu sezon öncesinde Süper Kupa Finali'nde görev almıştı. Siyah beyazlılar, lig karşılaşmasını 1-0 kazanırken kupa mücadelesi ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmış ve penaltılara giden maçta G.Saray galibiyet elde etmişti. Mete Kalkavan, Trabzonspor karşılaşması ile bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki ilk karşılaşmasını yönetmiş olacak.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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