Caner Erkin’in profili yenilendi
Beşiktaş'a bu sezon gelen Caner Erkin, gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi olmuştu. Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan Caner Erkin, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Sosyal medya hesabında, A Milli Takım formalı fotoğrafı olan Caner Erkin, hesabını güncelledi. Yıldız sol bek, Beşiktaş formalı fotoğrafları profiline koydu ve bu durum taraftarların da çok hoşuna gitti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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