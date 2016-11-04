 Caner Erkin’in profili yenilendi – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ’in profili yenilendi

    Caner Erkin’in profili yenilendi
    'a bu sezon gelen Caner Erkin, gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi olmuştu. maçında aşil tendonu kopan , en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Sosyal medya hesabında, A Milli Takım formalı fotoğrafı olan Caner Erkin, hesabını güncelledi. Yıldız sol bek, Beşiktaş formalı fotoğrafları profiline koydu ve bu durum taraftarların da çok hoşuna gitti.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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