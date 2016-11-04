Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kontrol pas ve orta şut çalışması yaptığı belirtildi.
Antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan maçla tamamlandığı kaydedildi.
Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin, Dusko Tosic'in antrenmanda yer almadığı, Necip Uysal'ın ise bireysel çalıştığı bildirildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:17
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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