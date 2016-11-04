 Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kontrol pas ve orta şut çalışması yaptığı belirtildi.

    Antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin, Dusko Tosic'in antrenmanda yer almadığı, Necip Uysal'ın ise bireysel çalıştığı bildirildi.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:17
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