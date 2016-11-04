 Berahino operasyonu – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Berahino operasyonu

    Berahino operasyonu

    Başkan Orman devre arasında ‘fırsat’ transferi yapacağını söyledi. Yönetim ’in 23 yaşındaki forveti Berahino için harekete geçti.

    'ın gözü devre arasında bir 'fırsat' transferi daha yapmakta... Siyah-beyazlılar bu sezon çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı kafasına koyan West Bromwich'in 23 yaşındaki genç forveti Saido Berahino için harekete geçti. Yönetim, İngiliz Milli Takımı'na kadar yükselen Burundi asıllı golcü için zemin yoklaması yaptı. İlk hamle İkinci Başkan Ahmet Çebi'den geldi. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Hıdır Özen'le bir görüşme yapan Çebi, Berahino'nun İngiltere'de piyasası olduğunu değerinin 10 milyon euro'nun üzerinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Çebi, 1.5 senelik kiralama ve ardından bonservisiyle satın alma teklifini yaptı. Özen'in bu teklifi İngiliz ekibine götüreceği ifade edildi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Berahino operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.