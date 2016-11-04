Berahino operasyonu
Başkan Orman devre arasında ‘fırsat’ transferi yapacağını söyledi. Yönetim West Bromwich’in 23 yaşındaki forveti Berahino için harekete geçti.
Beşiktaş'ın gözü devre arasında bir 'fırsat' transferi daha yapmakta... Siyah-beyazlılar bu sezon çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmayı kafasına koyan West Bromwich'in 23 yaşındaki genç forveti Saido Berahino için harekete geçti. Yönetim, İngiliz Milli Takımı'na kadar yükselen Burundi asıllı golcü için zemin yoklaması yaptı. İlk hamle İkinci Başkan Ahmet Çebi'den geldi. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran Hıdır Özen'le bir görüşme yapan Çebi, Berahino'nun İngiltere'de piyasası olduğunu değerinin 10 milyon euro'nun üzerinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Çebi, 1.5 senelik kiralama ve ardından bonservisiyle satın alma teklifini yaptı. Özen'in bu teklifi İngiliz ekibine götüreceği ifade edildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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