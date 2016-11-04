Avrupa dönüşü kaybetmiyor
Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Dinamo Kiev ve Napoli maçları olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Siyah beyazlılar, bu maçların ardından ligde Akhisar, Rizespor ve Antalyaspor ile karşılaştı. Akhisar ve Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, Antalyaspor'u ise Vodafone Arena'da konuk etti. Kara Kartallar, UEFA Şampiyonlar Ligi dönüşü ligde oynadığı bu 3 karşılaşmadan da galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 3 karşılaşmayı da gol yemeden tamamlaması dikkat çekti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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