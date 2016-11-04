 Avrupa dönüşü kaybetmiyor – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Avrupa dönüşü kaybetmiyor

    Avrupa dönüşü kaybetmiyor
    , bu sezon 'nde , ve maçları olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Siyah beyazlılar, bu maçların ardından ligde Akhisar, Rizespor ve Antalyaspor ile karşılaştı. Akhisar ve Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, Antalyaspor'u ise Vodafone Arena'da konuk etti. Kara Kartallar, UEFA Şampiyonlar Ligi dönüşü ligde oynadığı bu 3 karşılaşmadan da galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 3 karşılaşmayı da gol yemeden tamamlaması dikkat çekti.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa dönüşü kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.