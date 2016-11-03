 ''Yoksa taraftar çıldırır'' – Fotomaç – 03 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Yoksa taraftar çıldırır''

    ''Yoksa taraftar çıldırır''

    , “Şampiyon takımda oynuyorsun. Eğer forvetsen, hakkını vereceksin. Yoksa taraftar çıldırır” dedi.

    'ın genç forveti , siyah-beyazlıların Kasım ayı Dergisi'nin kapağı oldu. Pozitifliğiyle, saygılı ve sevgili yaklaşımlarıyla 'Efendi' denildiğinde ilk akla gelen futbolculardan biri olan Ömer Şişmanoğlu, dergideki röportajında ilginç açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta forma giymenin ayrıcalık olduğunu ifade eden Ömer Şişmanoğlu, "Burası Beşiktaş! Şampiyon Beşiktaş'ta oynuyorsun. Başka takımlara benzemez. Forvetsen, hakkını vereceksin. Yoksa taraftar çıldırır. Bu da işin doğasında var" yorumunu yaptı.

    BURASI BEŞİKTAŞ
    Diğer kulüplere göre Beşiktaş'ın çok daha düzgün bir yapısı olduğunu ifade eden Ömer şöyle devam etti: "Bazen başka takımı tutan bir arkadaşım tesislerde beni ziyarete geldiğinde, diğer futbolcuların yaklaşımlarını gördüklerinde benzer tepkiler veriyorlar: 'Sizin takım çok iyi ya. Ama diğer takımlarda böyle değil.' Eh diyorum ben de gururla, burası Beşiktaş!.."
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Yoksa taraftar çıldırır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.