''Yoksa taraftar çıldırır''
Ömer Şişmanoğlu, “Şampiyon takımda oynuyorsun. Eğer forvetsen, hakkını vereceksin. Yoksa taraftar çıldırır” dedi.
Beşiktaş'ın genç forveti Ömer Şişmanoğlu, siyah-beyazlıların Kasım ayı Dergisi'nin kapağı oldu. Pozitifliğiyle, saygılı ve sevgili yaklaşımlarıyla 'Efendi' denildiğinde ilk akla gelen futbolculardan biri olan Ömer Şişmanoğlu, dergideki röportajında ilginç açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta forma giymenin ayrıcalık olduğunu ifade eden Ömer Şişmanoğlu, "Burası Beşiktaş! Şampiyon Beşiktaş'ta oynuyorsun. Başka takımlara benzemez. Forvetsen, hakkını vereceksin. Yoksa taraftar çıldırır. Bu da işin doğasında var" yorumunu yaptı.
BURASI BEŞİKTAŞ
Diğer kulüplere göre Beşiktaş'ın çok daha düzgün bir yapısı olduğunu ifade eden Ömer şöyle devam etti: "Bazen başka takımı tutan bir arkadaşım tesislerde beni ziyarete geldiğinde, diğer futbolcuların yaklaşımlarını gördüklerinde benzer tepkiler veriyorlar: 'Sizin takım çok iyi ya. Ama diğer takımlarda böyle değil.' Eh diyorum ben de gururla, burası Beşiktaş!.."
BURASI BEŞİKTAŞ
Diğer kulüplere göre Beşiktaş'ın çok daha düzgün bir yapısı olduğunu ifade eden Ömer şöyle devam etti: "Bazen başka takımı tutan bir arkadaşım tesislerde beni ziyarete geldiğinde, diğer futbolcuların yaklaşımlarını gördüklerinde benzer tepkiler veriyorlar: 'Sizin takım çok iyi ya. Ama diğer takımlarda böyle değil.' Eh diyorum ben de gururla, burası Beşiktaş!.."
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
''Yoksa taraftar çıldırır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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