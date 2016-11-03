 Tosic Adana maçında sahada – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Tosic Adana maçında sahada

    Tosic Adana maçında sahada
    karşılaşmasında sakatlanan ve maçı yarıda bırakan 'te korkulan olmadı. MR'ı çekilen tecrübeli oyuncunun sağ bacak üst arka adalesinde zorlanma olduğu ve 1 hafta takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Hafta sonundaki Trabzon maçında cezalı olan Tosic'in, 1 haftalık tedavi sonrası takım çalışmalarına katılacağı açıklandı. Tosic'in, milli takımlar nedeniyle lige verilen arada hazır olması bekleniyor.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:34
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