Tosic Adana maçında sahada
Napoli karşılaşmasında sakatlanan ve maçı yarıda bırakan Dusko Tosic'te korkulan olmadı. MR'ı çekilen tecrübeli oyuncunun sağ bacak üst arka adalesinde zorlanma olduğu ve 1 hafta takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Hafta sonundaki Trabzon maçında cezalı olan Tosic'in, 1 haftalık tedavi sonrası takım çalışmalarına katılacağı açıklandı. Tosic'in, milli takımlar nedeniyle lige verilen arada hazır olması bekleniyor.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
Tosic Adana maçında sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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