 Tolgay Arslan çılgınlığı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    çılgınlığı

    Tolgay Arslan çılgınlığı

    İtalya'da çılgınlığı yaşanıyor...

    İlk maçtan sonra İtalyanlar, ", 'ı kandırdı. Tolgay'ı gösterip, Sosa'yı sattılar" esprisi ile çalkalanmıştı. Önceki akşam ise 'nin hocası , "En beğendiğim isim Tolgay'dı" diyerek tüm dikkatleri gurbetçi oyuncunun üzerine çevirdi. Günün en ilginç yorumu ise yorumcu 'dan geldi. Taccola, Radio Kiss Kiss'te katıldığı programda " 120 milyon euro ediyorsa bu Arslan'ın fiyatını söyleyin bana. Inter, Mario'ya 40 milyon euro verirken bu Türk çocuğu bir kez olsun izlemişler mi? İtalya'da transferleri kim yapıyor? Kim bu işlerden karanlık paralar kazanıyor" diye isyan etti.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:16
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