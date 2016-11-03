Tolgay Arslan çılgınlığı
İtalya'da Tolgay Arslan çılgınlığı yaşanıyor...
İlk maçtan sonra İtalyanlar, "Beşiktaş, Milan'ı kandırdı. Tolgay'ı gösterip, Sosa'yı sattılar" esprisi ile çalkalanmıştı. Önceki akşam ise Napoli'nin hocası Sarri, "En beğendiğim isim Tolgay'dı" diyerek tüm dikkatleri gurbetçi oyuncunun üzerine çevirdi. Günün en ilginç yorumu ise yorumcu Mirko Taccola'dan geldi. Taccola, Radio Kiss Kiss'te katıldığı programda "Pogba 120 milyon euro ediyorsa bu Arslan'ın fiyatını söyleyin bana. Inter, Mario'ya 40 milyon euro verirken bu Türk çocuğu bir kez olsun izlemişler mi? İtalya'da transferleri kim yapıyor? Kim bu işlerden karanlık paralar kazanıyor" diye isyan etti.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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