''Taviz vermeyeceğiz''
''Koşullar ne olursa olsun centilmenliğimizden, yardımseverliğimizden, gururlu ve mağrur tavrımızdan taviz vermeyeceğiz. Biz dostluğun ve doğruluğun öncüsüyüz''
Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın duruşuyla taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanmaya devam ettiğini söyledi. Orman, "Geçtiğimiz yıllarda 'Feda' ve 'Gururlan' projeleri, sizler tarafından büyük kabul ve ilgi görmüştü. Bu yıl da 'Efendi Beşiktaş' diyoruz. Bu unvanı hak eden tek kulüp olarak, koşullar ne olursa olsun centilmenliğimizden, yardımseverliğimizden, gururlu ve mağrur tavrımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü, biz dostluğun ve doğruluğun öncüsüyüz; tertemiz tarihiyle, her daim centilmenliğiyle, her koşulda hakkaniyetiyle, ne olursa olsun 113 yıldır başı dik olanız. Asla boyun eğmeyeniz" yorumunu yaptı.
Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'nin Kasım sayısındaki yazısında, "Bundan sonra tüm seyahatlerimize siyah-beyazlı renklerle ve logomuzla donatılan THY uçağıyla gideceğiz. Nice zaferlerden yine bu uçakla döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'nin Kasım sayısındaki yazısında, "Bundan sonra tüm seyahatlerimize siyah-beyazlı renklerle ve logomuzla donatılan THY uçağıyla gideceğiz. Nice zaferlerden yine bu uçakla döneceğiz" ifadelerini kullandı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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