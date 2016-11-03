Quaresma'ya milli davet
Portekiz Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahasında 13 Kasım Pazar günü Letonya ile oynayacağı maçın 24 kişilik aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'yı da aday kadroya davet etti. Aday kadroya dahil edilmeyen Galatasaraylı futbolcu Armindo Bruma ise 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı.
ADAY KADRO ŞÖYLE;
Kaleci: Rui Patricio (Sporting Lizbon), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Marafona (Braga)
Defans: Bruno Alves (Cagliari), Antunes (Dinamo Kiev), Joao Cancelo (Valencia), Jose Fonte (Southampton), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Andre Gomes (Barcelona), Adrien Silva, William Carvalho (Sporting Lizbon), Bernardo Silva (Monaco), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Renato Sanches (Bayern Münih)
Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Andre Silva (Porto), Eder (Lille), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Pizzi (Benfica), Luis Nani (Valencia)
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:40
- Eren mi Poldi mi
Toplam 3
Yorum
deli En Doğrusu Eren'i oynatıp, sağ kanatta Sinan'la başlamak. 2. yarı Başakşehir oyuncuları yorulunca Poldi'yi oyuna sokmak..
- Beşiktaş’a para yağıyor
Toplam 10
Yorum
Ertan İşte bu kadar. Oyna futbolunu al güzel neticeleri kulübün kasası, futbolcuların cebi dolsun. Bundan daha güzel ne olabilir. HELAL OLSUN SİZE.
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 1
Yorum
Bjk semih Hak eden kazansın hakem hatası iki takımada olmasın
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