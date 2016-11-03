 Quaresma'ya milli davet – Fotomaç – 03 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Quaresma'ya milli davet

    Quaresma'ya milli davet

    Portekiz Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahasında 13 Kasım Pazar günü Letonya ile oynayacağı maçın 24 kişilik aday kadrosu açıklandı.

    Teknik direktör , Beşiktaşlı futbolcu 'yı da aday kadroya davet etti. Aday kadroya dahil edilmeyen Galatasaraylı futbolcu Armindo Bruma ise 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı.

    ADAY KADRO ŞÖYLE;

    Kaleci: Rui Patricio (Sporting Lizbon), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Marafona (Braga)

    Defans: Bruno Alves (Cagliari), Antunes (Dinamo Kiev), Joao Cancelo (Valencia), Jose Fonte (Southampton), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

    Orta saha: Andre Gomes (Barcelona), Adrien Silva, William Carvalho (Sporting Lizbon), Bernardo Silva (Monaco), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Renato Sanches (Bayern Münih)

    Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (), Andre Silva (Porto), Eder (Lille), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Pizzi (Benfica), Luis Nani (Valencia)

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma'ya milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.