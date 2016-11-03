Quaresma'ya milli davet

Teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'yı da aday kadroya davet etti. Aday kadroya dahil edilmeyen Galatasaraylı futbolcu Armindo Bruma ise 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı.



ADAY KADRO ŞÖYLE;



Kaleci: Rui Patricio (Sporting Lizbon), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Marafona (Braga)



Defans: Bruno Alves (Cagliari), Antunes (Dinamo Kiev), Joao Cancelo (Valencia), Jose Fonte (Southampton), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)



Orta saha: Andre Gomes (Barcelona), Adrien Silva, William Carvalho (Sporting Lizbon), Bernardo Silva (Monaco), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Renato Sanches (Bayern Münih)



Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Andre Silva (Porto), Eder (Lille), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Pizzi (Benfica), Luis Nani (Valencia)