 Kartal Trabzonspor'u çalıştı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Kartal 'u çalıştı

    Kartal Trabzonspor'u çalıştı

    , Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pres ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ve Dusko Tosic'in antrenmana katılmadığı, Necip Uysal'ın ise bireysel çalıştığı belirtildi.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:19
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