Kartal Trabzonspor'u çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pres ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ve Dusko Tosic'in antrenmana katılmadığı, Necip Uysal'ın ise bireysel çalıştığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:19
- Rakip R.Madrid
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Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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