Gomez’den 525 bin euro
Beşiktaş kulübü KAP'a Mario Gomez ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Fiorentina tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek transfer bedelinin 1 milyon 50 bin euro olduğu, bu kapsamda şirketimizin 525 bin euro'ya hak kazandığı bildirilmiştir. Fiorentina, Wolfsburg, ülke federasyonları ve makamları nezdinde bilgi, belge ve kanıt toplama sürecini yürütmekte olup, elde edilecek verilere ilişkin hukuki sürecin devamındaki adımlar takip edilecektir" denildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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isminiz Sezonu kapatsin
Gomez’den 525 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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