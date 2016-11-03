 Gomez’den 525 bin euro – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Gomez’den 525 bin euro

    Gomez’den 525 bin euro

    kulübü 'a ile ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, " tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek transfer bedelinin 1 milyon 50 bin euro olduğu, bu kapsamda şirketimizin 525 bin euro'ya hak kazandığı bildirilmiştir. Fiorentina, Wolfsburg, ülke federasyonları ve makamları nezdinde bilgi, belge ve kanıt toplama sürecini yürütmekte olup, elde edilecek verilere ilişkin hukuki sürecin devamındaki adımlar takip edilecektir" denildi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:46
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