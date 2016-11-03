Boğaz’ın Zeman’ı
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş ile Napoli'nin İstanbul'da 1-1 berabere kalmasına geniş yer ayırdı.
İşte Çizme basınından Beşiktaş-Napoli maçıyla ilgili yapılan ilginç yorumlar:
LA GAZZETTA DELLO SPORT:
Napoli, Arena cehenneminden zarar görmeden çıktı. Bunun için bu sezon değer verilmek yerine en fazla eleştirilen Hamsik'e teşekkür etmek lazım. Napoli'yi küçük düşmekten, muhteşem golü kurtardı. Şenol Güneş, Boğaz'ın Zeman'ı (Zdenak) gibiydi. Takımı, dürüst bir oyun ortaya koydu. Hamsik'in vuruşunu engellemek için örümcek adam olmak gerekirdi. Maçın en iyi adamı Atiba idi. İyi bir film yönetmeni gibiydi. Ancak yardımcı yönetmeni eksikti. Sahanın en tehlikeli adamı Aboubakar, en kötü adamı ise Gökhan İnler'di.
CORRİERE DELLO SPORT:
Hamsik'in olağanüstü ve inci değerindeki golü, Napoli için adil olanı sağladı. Stadyumdaki atmosfer, fantastik bir taraftar cehennemiydi. İnler solmuş gibiydi, dağınık ve yavaş bir oyunu vardı.
TUTTOSPORT:
Beşiktaş, Napoli için gerçek bir tabu haline geldi. Mavibeyazlılar, Türklerin evinde 1-1'in ötesine geçemedi. Hamsik'in Şampiyonlar'daki mücevher gibi golü, Napoli'nin küçük düşmesini önledi.
CALCİOMERCATO:
Napoli, Quaresma'nın golüyle bir kabus yaşadı ama beraberlik golünü kaydeden Hamsik, takımını bu kötü kabustan uyandırdı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT:
Napoli, Arena cehenneminden zarar görmeden çıktı. Bunun için bu sezon değer verilmek yerine en fazla eleştirilen Hamsik'e teşekkür etmek lazım. Napoli'yi küçük düşmekten, muhteşem golü kurtardı. Şenol Güneş, Boğaz'ın Zeman'ı (Zdenak) gibiydi. Takımı, dürüst bir oyun ortaya koydu. Hamsik'in vuruşunu engellemek için örümcek adam olmak gerekirdi. Maçın en iyi adamı Atiba idi. İyi bir film yönetmeni gibiydi. Ancak yardımcı yönetmeni eksikti. Sahanın en tehlikeli adamı Aboubakar, en kötü adamı ise Gökhan İnler'di.
CORRİERE DELLO SPORT:
Hamsik'in olağanüstü ve inci değerindeki golü, Napoli için adil olanı sağladı. Stadyumdaki atmosfer, fantastik bir taraftar cehennemiydi. İnler solmuş gibiydi, dağınık ve yavaş bir oyunu vardı.
TUTTOSPORT:
Beşiktaş, Napoli için gerçek bir tabu haline geldi. Mavibeyazlılar, Türklerin evinde 1-1'in ötesine geçemedi. Hamsik'in Şampiyonlar'daki mücevher gibi golü, Napoli'nin küçük düşmesini önledi.
CALCİOMERCATO:
Napoli, Quaresma'nın golüyle bir kabus yaşadı ama beraberlik golünü kaydeden Hamsik, takımını bu kötü kabustan uyandırdı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
Boğaz’ın Zeman’ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.