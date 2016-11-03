 Avrupa'nın yıldızı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Avrupa'nın yıldızı

    Avrupa'nın yıldızı

    olarak doğru işler yapıyorsunuz. Geçmişle bugün arasında gece ile gündüz gibi büyük fark var. Ülkenizin parlayan yıldızısınız”

    Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, doğru işler yaptıkları yönünde övgüler aldıklarını, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Napoli maçı öncesinde 'dan bir yetkiliyle bir araya geldiklerini belirten Albayrak, kendilerinden övgüyle bahsedildiğini belirterek, "Lisans işlemleri için göreve ilk geldiğimizde muhatap olduğumuz yetkiliyle maçtan önce yemekte buluştuk. 'Beşiktaş'ı nasıl görüyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Geçmişle bugün arasında, gece ile gündüz gibi fark var. Doğru işler yapıyorsunuz. Ülkenizin parlayan yıldızısınız' diye cevap verdi. Bu da bizi gururlandırdı. Ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadesini kullandı.

    BENFİCA MAÇI FİNAL
    ile 23 Kasım'da İstanbul'da oynayacakları karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu söyleyen Beşiktaşlı yönetici şöyle devam etti: "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. UEFA Avrupa Ligi şu anda düşündüğümüz bir platform değil. Bu nedenle Benfica maçı bir final gibi olacak. İçeride zor mağlup oluruz."
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:13
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