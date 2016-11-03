Avrupa'nın yıldızı
“Beşiktaş olarak doğru işler yapıyorsunuz. Geçmişle bugün arasında gece ile gündüz gibi büyük fark var. Ülkenizin parlayan yıldızısınız”
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, doğru işler yaptıkları yönünde övgüler aldıklarını, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi. Napoli maçı öncesinde UEFA'dan bir yetkiliyle bir araya geldiklerini belirten Albayrak, kendilerinden övgüyle bahsedildiğini belirterek, "Lisans işlemleri için göreve ilk geldiğimizde muhatap olduğumuz yetkiliyle maçtan önce yemekte buluştuk. 'Beşiktaş'ı nasıl görüyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Geçmişle bugün arasında, gece ile gündüz gibi fark var. Doğru işler yapıyorsunuz. Ülkenizin parlayan yıldızısınız' diye cevap verdi. Bu da bizi gururlandırdı. Ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadesini kullandı.
BENFİCA MAÇI FİNAL
Benfica ile 23 Kasım'da İstanbul'da oynayacakları karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu söyleyen Beşiktaşlı yönetici şöyle devam etti: "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. UEFA Avrupa Ligi şu anda düşündüğümüz bir platform değil. Bu nedenle Benfica maçı bir final gibi olacak. İçeride zor mağlup oluruz."
BENFİCA MAÇI FİNAL
Benfica ile 23 Kasım'da İstanbul'da oynayacakları karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu söyleyen Beşiktaşlı yönetici şöyle devam etti: "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. UEFA Avrupa Ligi şu anda düşündüğümüz bir platform değil. Bu nedenle Benfica maçı bir final gibi olacak. İçeride zor mağlup oluruz."
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
Avrupa'nın yıldızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.