12 kişi oynuyoruz
Kartal'ın İspanyol kalecisi Fabricio, Beşiktaş'ın oyuncusu olmaktan ve çalışmaktan keyif duyduğunu söyledi. Fabricio, "Herkes hayatta sevdiği işi yapmıyor, ben sevdiğim işi yapıyorum. Bu büyük takımın bir parçası olmak iyi hissettiriyor. İnsanların Beşiktaş'a duyduğu büyük sevgi de beni motive ediyor. Burada antrenman yapmaktan haz duyuyorum. Taraftarımızın da müthiş desteği sayesinde sahada sanki 12 kişi oynuyoruz" dedi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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