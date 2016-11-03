 12 kişi oynuyoruz – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    12 kişi oynuyoruz

    12 kişi oynuyoruz
    Kartal'ın İspanyol kalecisi , 'ın oyuncusu olmaktan ve çalışmaktan keyif duyduğunu söyledi. Fabricio, "Herkes hayatta sevdiği işi yapmıyor, ben sevdiğim işi yapıyorum. Bu büyük takımın bir parçası olmak iyi hissettiriyor. İnsanların Beşiktaş'a duyduğu büyük sevgi de beni motive ediyor. Burada antrenman yapmaktan haz duyuyorum. Taraftarımızın da müthiş desteği sayesinde sahada sanki 12 kişi oynuyoruz" dedi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:31
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