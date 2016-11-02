 Yenilmezler – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Yenilmezler

    Yenilmezler

    Kartal, Devler Ligi’nde ’yi elinden kaçırdı. Quaresma’nın penaltısıyla 1-0 öne geçtik ama ’in golüne engel olamayınca 1 puanla yetindik. yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

    , B Grubu'ndaki dördüncü maçında ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda 3-2 yendiği rakibini dün gece Vodafone Arena'nın büyüleyici atmosferinde konuk eden Kartal, 3 puanı pençesine alsa da ne yazık ki 1 puana razı oldu. Caner Erkin, Talisca ve Necip'ten yoksun Beşiktaş, bu önemli eksiklerine rağmen İtalyan rakibine zor anlar yaşattı.

    29'da Atiba'nın şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı. Siyah-beyazlı ekip 79'da topun Maksimoviç'in eline çarpmasıyla penaltı kazandı. Atışı kullanan Quaresma, Vodafone Arena'yı sevinçten yıkan golü attı: 1-0. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. 82'de ceza alanı dışından vurdu ve skoru ilan etti: 1-1. Napoli'li futbolcuların beraberliğe çok sevinmeleri dikkat çekti.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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