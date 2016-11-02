Yenilmezler
Kartal, Devler Ligi’nde Napoli’yi elinden kaçırdı. Quaresma’nın penaltısıyla 1-0 öne geçtik ama Hamsik’in golüne engel olamayınca 1 puanla yetindik. Beşiktaş yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.
Beşiktaş, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda 3-2 yendiği rakibini dün gece Vodafone Arena'nın büyüleyici atmosferinde konuk eden Kartal, 3 puanı pençesine alsa da ne yazık ki 1 puana razı oldu. Caner Erkin, Talisca ve Necip'ten yoksun Beşiktaş, bu önemli eksiklerine rağmen İtalyan rakibine zor anlar yaşattı.
29'da Atiba'nın şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı. Siyah-beyazlı ekip 79'da topun Maksimoviç'in eline çarpmasıyla penaltı kazandı. Atışı kullanan Quaresma, Vodafone Arena'yı sevinçten yıkan golü attı: 1-0. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Hamsik 82'de ceza alanı dışından vurdu ve skoru ilan etti: 1-1. Napoli'li futbolcuların beraberliğe çok sevinmeleri dikkat çekti.
29'da Atiba'nın şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı. Siyah-beyazlı ekip 79'da topun Maksimoviç'in eline çarpmasıyla penaltı kazandı. Atışı kullanan Quaresma, Vodafone Arena'yı sevinçten yıkan golü attı: 1-0. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Hamsik 82'de ceza alanı dışından vurdu ve skoru ilan etti: 1-1. Napoli'li futbolcuların beraberliğe çok sevinmeleri dikkat çekti.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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