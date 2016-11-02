"UEFA yetkilisi öyle söyleyince..."

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, doğru işler yaptıkları yönünde övgüler aldıklarını, bunun da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Napoli maçı öncesinde UEFA'dan bir yetkiliyle bir araya geldiklerini belirten Albayrak, kendilerinden övgüyle bahsedildiğini anlattı.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lisans işlemleri için göreve ilk geldiğimizde muhatap olduğumuz yetkiliyle maçtan önce yemekte buluştuk. 'Beşiktaş'ı nasıl görüyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'gece ile gündüz gibi fark var. Doğru işler yapıyorsunuz. Avrupa'da yükselen iki takım Beşiktaş ve Napoli. İkisi de ülkelerinin parlayan yıldızı.' diye cevap verdi. Bu da bizi gururlandırdı. Ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Rakiplerimiz boş tribünlere oynarken bizim tribünlerimiz tamamen doluyor."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında alınan 1-1'lik sonucun önemli olduğunu belirten Metin Albayrak, "Şenol Güneş'in doğru bir strateji izlediğini gördük. Öne geçmeyi başardık ama böyle maçlarda en ufak bir hatanın cezası kesiliyor. Oğuzhan tam zamanında oyuna girdi. Avrupa'da sürekli mücadele eden büyük takım olma yolunda ilerliyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Benfica maçı final gibi olacak"

Grupta Benfica ile 23 Kasım'da İstanbul'da oynayacakları maçın final niteliğinde olduğunu söyleyen Beşiktaşlı yönetici, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz gruptan çıkmak. UEFA Avrupa Ligi şu anda düşündüğümüz bir platform değil. Beşiktaş'ı, sürekliliği olan bir Avrupa takımı haline getirmek istiyoruz ve bu yüzden de gruptan çıkmamız lazım. Alınan sonuçlar ekonomik olarak da bizi rahatlatıyor. Üst tura yükseldiğimiz takdirde 6 milyon 500 bin avro ekstra bir gelir elde edilecek. Bu yüzden Benfica maçı bir final gibi olacak."

Vodafone Arena'nın atmosferinin rakipleri için korkutucu olduğunu söyleyen Albayrak, "Şampiyonlar Ligi'nde namağlup yoluna devam eden takımlardan biriyiz. Taraftarımız da bilinçli tepki verip rakiplerini etkiliyor. Büyük takım olmak için bu çok önemli. Büyük konuşmayayım ama içeride zor mağlup oluruz. Dün büyük bir takım olmanın yolunun büyük bir taraftar kitlesi ve stattan geçtiğini gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"Oğuzhan'a ihtiyacımız var"

Albayrak ayrıca, sakatlığı atlatan Oğuzhan Özyakup'un takıma dönmesinin de önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Beşiktaşlı yönetici, "Oğuzhan'ın pozitif bir şekilde geri dönmüş olması takıma moral ve enerji katacak. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun geri dönmesi ve etkili işler yapması sevindirdi. Bizim ona ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.