 Süper Kartal – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Süper Kartal

    Süper Kartal

    Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3. maçta ’yı yenerken 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş bu galibiyetle grubunda liderliği ele geçirdi.

    Basketbolda Erkekler E Grubu'ndaki üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Yunan ekibi 'yı 88-78 yendi ve 3'te 3 yaptı. İlk periyodu 22-18 önde geçen Kartal, ikinci çeyrekte farkı 7'ye çıkardı ve ilk yarıyı 47-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte daha iyi hücum yapan ev sahibi AEK, son çeyreğe girilirken farkı 3'e indirdi: 61-64. Son periyotta rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 10 sayı farkla 88-78 galip ayrıldı ve grupta liderliği ele geçirdi

    TUTULMUYOR
    Maçın büyük bölümünü önde götüren ekibimiz salondan zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla 'dan Earl Clark olurken, AEK'da Dusan Sakota 16 sayı üretti.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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