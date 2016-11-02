Süper Kartal
Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3. maçta AEK’yı yenerken 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş bu galibiyetle grubunda liderliği ele geçirdi.
Basketbolda Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Yunan ekibi AEK'yı 88-78 yendi ve 3'te 3 yaptı. İlk periyodu 22-18 önde geçen Kartal, ikinci çeyrekte farkı 7'ye çıkardı ve ilk yarıyı 47-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte daha iyi hücum yapan ev sahibi AEK, son çeyreğe girilirken farkı 3'e indirdi: 61-64. Son periyotta rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 10 sayı farkla 88-78 galip ayrıldı ve grupta liderliği ele geçirdi
TUTULMUYOR
Maçın büyük bölümünü önde götüren ekibimiz salondan zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Earl Clark olurken, AEK'da Dusan Sakota 16 sayı üretti.
TUTULMUYOR
Maçın büyük bölümünü önde götüren ekibimiz salondan zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Earl Clark olurken, AEK'da Dusan Sakota 16 sayı üretti.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Süper Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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