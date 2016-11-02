Liderlik geldi gitti

Quaresma’nın 79’daki penaltı golüyle öne geçen temsilcimiz, 3 dakika sonra Hamsik’in golüne engel olamayınca liderlik şansını kullanamadı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, sahasında İtalya temsilcisi Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma kaydederken, Napoli'nin golü 82. dakikada Hamsik'den geldi. Bu sonuçla Napoli puanını 7'ye, Beşiktaş da 6'ya yükseltti. Temsilcimiz Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında Aboubakar ile net fırsatları kullanamazken, Atiba'nın 29'uncu dakikada bomboş durumda yaptığı ve direkten dönen topun ardından devre 0-0 sona erdi.



İkinci yarı da karşılıklı ataklarla başladı. Hem Beşiktaş hem de Napoli yakaladıkları fırsatları kullanamadı. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Aboubakar'ın sağdan yaptığı ortada Maksimovic topu elle kontrol edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Quaresma'nın golüyle Beşiktaş 1-0 önce geçti. Ancak sadece 3 dakika sonra Hamsik'in uzaktan vurduğu sert şutta top filelerle buluştu ve skor 1-1 oldu. Bu dakikadan sonra iki takımın da atakları gol getirmeyince, Beşiktaş ve Napoli puanları paylaştı.



YABANCILAR AFFETMİYOR

Beşiktaş bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 4 maçta 6 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların rakip filelere gönderdiği bu 6 golü de yabancı oyuncular kaydetti. Vincent Aboubakar ve Ricardo Quaresma 2'şer gol atarken, Adriano ve Talisca da birer gol kaydetti.



RESMİ MAÇ KAYBETMEDİ

Beşiktaş bu sezon oynadığı 14 resmi maçta da sahadan yenik ayrılmadı. Kartal bu maçların 7'sini kazanırken 7'sinde berabere kaldı. Temsilcimiz, oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı. (toplam 26 gol). Bu arada Kartal iki Napoli maçında 6'sı isabetli 15 şut attı.

