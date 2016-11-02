Kartal uçuşta!
Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Yunan ekibi AEK'yı 88-78 yendi ve 3'te 3 yaptı.
İlk periyodu 22-18 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyrekte farkı 7'ye çıkardı ve ilk yarıyı 47-40 önde tamamlandı.
Üçüncü çeyrekte daha iyi hücum yapan ev sahibi AEK, son çeyreğe girilirken farkı 3'e indirdi: 61-64
Son periyotta rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 10 sayı farkla 88-78 galip ayrıldı ve grupta liderliği ele geçirdi.
Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Earl Clark olurken, AEK'da Dusan Sakota 16 sayı üretti.
Salon: OAKA Olympic Indoor Hall
Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Sasa Maricic (Sırbistan), Marek Cmikiewicz (Polonya)
AEK: Ukic 4, Vasileiadis 13, Larentzakis 6, Mavroeidis 7, Williams 14, Sakota 16, Milosevic 6, Dixon 9, Falker, Ivanovic 3
Beşiktaş Sompo Japan: Stimac 4, Thompson 13, Muratcan Güler 2, Clark 24, Roll 9, Strawberry 14, Weems 8, Sertaç Şanlı 9, Şafak Edge 5
1. Periyot: 18-22
Devre: 40-47
3. Periyot: 61-64
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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