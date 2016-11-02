 Kartal uçuşta! – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kartal uçuşta!

    Kartal uçuşta!

    Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Yunan ekibi AEK'yı 88-78 yendi ve 3'te 3 yaptı.

    İlk periyodu 22-18 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, ikinci çeyrekte farkı 7'ye çıkardı ve ilk yarıyı 47-40 önde tamamlandı.

    Üçüncü çeyrekte daha iyi hücum yapan ev sahibi AEK, son çeyreğe girilirken farkı 3'e indirdi: 61-64

    Son periyotta rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 10 sayı farkla 88-78 galip ayrıldı ve grupta liderliği ele geçirdi.

    Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Earl Clark olurken, AEK'da Dusan Sakota 16 sayı üretti.


    Salon: OAKA Olympic Indoor Hall

    Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Sasa Maricic (Sırbistan), Marek Cmikiewicz (Polonya)

    AEK: Ukic 4, Vasileiadis 13, Larentzakis 6, Mavroeidis 7, Williams 14, Sakota 16, Milosevic 6, Dixon 9, Falker, Ivanovic 3

    Beşiktaş Sompo Japan: Stimac 4, Thompson 13, Muratcan Güler 2, Clark 24, Roll 9, Strawberry 14, Weems 8, Sertaç Şanlı 9, Şafak Edge 5

    1. Periyot: 18-22

    Devre: 40-47

    3. Periyot: 61-64

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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