Dusko Tosic sakatlandı!
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha yaşandı. Caner Erkin, Talisca ve Aras Özbiliz'in sakatlıklarının ardından, dün akşam oynanan Napoli maçında da Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic sakatlandı.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:39
- Fulham fiyat sordu
Toplam 7
Yorum
Kabataşlı S.Aziz in aranan birisi ve devamlılığı olmadığını göre göre aldılar ! ? .Yazık böyle topçuların uzun süre alt yapıda antraman yaptırarak hırslandırılması ve güçlendirilmesi gerekir.
- F.Bahçe, Schweinsteiger’in peşinde
Toplam 14
Yorum
Selim oyuncu olarak gayet iyi bir oyuncu ama ihtiyacımız olan bir bölgenin veya tarzın oyuncusu olduğu hakkında şüphelerim var
- Sinan şans bekliyor
Toplam 9
Yorum
No Comment Neyi yanlış yapılıyor bana açıklarmısın ? O formada TÜRKİYE arması var kulubün arması var sen bide aslan yazıp yanlış diyorsun.
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